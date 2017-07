Come To Beşiktaş Diego Costa'yı Mesaja Boğdu Costa 1 Numara Oldu'

Beşiktaşlı taraftarların gelmesini istedikleri futbolculara attıkları 'Come To Beşiktaş' mesajları İngiliz basınında gündem oldu.



İlk olarak Pepe'nin transfer sürecinde etkili olan mesajlar Portekizli stoperin Beşiktaş'a gelmesinde büyük rol oynamış ve oyuncunun kendisi de imza töreninde 'Come To Beşiktaş' mesajlarından çok etkilendiğini söylemişti.



Siyah Beyazlı taraftarlar bu kez de Chelsea'dan ayrılacak olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı bir kaç gündür 'Come To Beşiktaş' diyerek mesaj yağmuruna tutuyor.



Costa'nın Beşiktaş'ın denizde şampiyonluk kutlamalarına ait bir fotoğrafı beğenmesi ile başlayan mesaj yağmuru, 2 gündür milyonları geçmiş bir şekilde devam ediyor.Öyle ki Diego Costa iki günde atılan ve 1 milyon 850 bini geçen mesajlarla İnstagram'da bir fotoğrafın altına atılan mesaj rekorunu bile kırdı ve dünyada 1 numaraya yerleşti. İspanyol golcüye atılan ve rekor kırdıran bu mesajlar Avrupa basınında ve özellikle İngiltere'de gündeme oturmuş vaziyette.



Mirror Gazetesi verdiği haberde Diego Costa'nın Instagram hesıbına yapılan milyonlarca"'Come To Beşiktaş' mesajı ile ilgili verdiği haberde "1.7 milyon Türk taraftar Costa'yı Beşiktaş'a çağırıyor" başlığını atarken Siyah Beyazlı taraftarların bu mesajlarına karşı İspanyol golcüde Beşiktaş'ın fotoğrafını beğendiğini belirtti.



ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL



Diego Costa'nın Beşiktaş'a gelmesi taliplerinin 30-40 milyon Eurolara varan teklifleri yüzünden biraz zor ancak Beşiktaş, dünyaca ünlü golcüyü kiralamak için girişimlerde bulunuyor.Bu güne kadar olmaz denilen Gomez ve Pepe gibi isimlerin alınmasından sonra Costa'nın zor da olsa Beşiktaş'a gelme ihtimalini kimse göz ardı etmiyor.Bunun fakında olan Siyah Beyazlı taraftarlar da golcü oyuncunun dikkatini Beşiktaş'a ve Türkiye'ye çekmek için ellerinden geleni yapıyor.