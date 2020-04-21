(Çöme anı görüntüleriyle) KUMKAPI'DA METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI KUMKAPI'da alev alev yanan 4 katlı metruk binada çökmeler yaşandı.

Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA- KUMKAPI'da alev alev yanan 4 katlı metruk binada çökmeler yaşandı.

Fatih Kumkapı'da bulunan 4 katlı metruk binada saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev binaya müdahaye için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Bu arada sokağa toplananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Kaynak: DHA