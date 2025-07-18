Coman Galatasaray'a mı geliyor?

Coman Galatasaray'a mı geliyor?
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Galatasaray, Victor Osimhen transferi için geri sayım sürerken, bu kez de Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman'ı radarına aldı. Peki, Coman Galatasaray'a mı geliyor?

Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda, Fransız yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Coman Galatasaray'a mı geliyor?

BARIŞ ALPER'İN GELECEĞİ VE COMAN PLANI

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi gündemdeyken, kulüp olası bir ayrılıkta alternatif olarak Kingsley Coman'ı belirledi. Bayern Münih'in tecrübeli kanat oyuncusu, hem sol hem de sağ açıkta etkili olabilen bir profil olarak dikkat çekiyor.

COMAN'IN SON PERFORMANSI

28 yaşındaki Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkarak 9 gol 6 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve çok yönlü oyun anlayışıyla Galatasaray'ın Avrupa hedeflerine önemli bir katkı sunabilecek bir isim olarak görülüyor.

COMAN GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in satışından elde edeceği bütçeyi Coman'ı renklerine bağlamak için kullanmayı planlıyor. Bayern Münih ile görüşmelerin başlayıp başlamayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Taraftarlar, bu iddialı hamlelerle Galatasaray'ın yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da fark yaratmayı hedeflediğini düşünüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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