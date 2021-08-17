Çomaklı ve Güngör ailelerinin mutlu günü
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Çomaklı ve Güngör ailelerinin mutlu günü

Çomaklı ve Güngör ailelerinin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Emekli öğretmen Murat Çomaklı-Serap Çomaklı'nın kızı Sümeyye Çomaklı Çat'lı Mavigül-Sadık Güngör ailesinin oğlu Van Jandarma Komando Taburunda görevli Jandarma Özel Harekatçı Mecit Güngör ile dünya evine girdi.

Emekli öğretmen Murat Çomaklı-Serap Çomaklı'nın kızı Sümeyye Çomaklı Çat'lı Mavigül-Sadık Güngör ailesinin oğlu Van Jandarma Komando Taburunda görevli Jandarma Özel Harekatçı Mecit Güngör ile dünya evine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'de buluşamayıp Afrin'de Suriye sınırında bir araya gelen dayı yeğen Mehmet Ersen ve Doğan Çomaklı'nın da yeğeni olan Sümeyye gelin Van Jandarma Komando Komutanlığında görevli damat ile Van'a gelin gitti.

Grand Sultan Düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine, Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Aşkale eski Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çomaklı, Çomoğulları Derneği Başkanı Yavuz Çomaklı, Erzurum Girişimci Kadınlar derneği yönetici ve üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar çiftlere mutluluklar dileyerek hediyesini takdim ettikten sonra çiftin birbirlerine sürekli destek olmalarını gerektiğine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk isteğini hatırlatmayı ihmal etmedi.

Gelinin yengesi Yazar-Şair Zekiye Çomaklı'nın okuduğu şiirler eşliğinde gösteri yapan Bar ekibinden sonra davetliler orkestra haricinde Davul-Zurna ile Erzurum havaları eşliğinde eğlendiler.

Çiftler, salondaki misafirlerin masalarını tek tek ziyaret ederek katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Düğün töreni takı merasimi ve misafirlerle birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ERZURUM

Çomaklı ve Güngör ailelerinin mutlu günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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