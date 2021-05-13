Çomaklı: 'Ramazan bayramımız mübarek olsun'
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Çomaklı: 'Ramazan bayramımız mübarek olsun'

Çomaklı: 'Ramazan bayramımız mübarek olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Müslüman Alemi için Ramazan-ı Şerif'in anlamı, büyük heyecanla beklenen bir misafirin gelmesi kadar değerlidir.

Aylardır yaptığımız hazırlıkların, gün gün tükettiğimiz kandillerin sonunda kavuştuğumuz bu mübarek ay, hızla akan hayatın içinde biraz yavaşlamak, hem bedenimizi dinlemek hem etrafımızda olanları fark etmek için bir vesiledir. Olmayanın halinden anlamak, bize verilen nimetlerin bir kısmını ihtiyacı olanla paylaşmak, sabretmek, farkına varmak, bölüşmenin güzelliğini yaşama fırsatıdır Ramazan.

Son iki yıldır alıştığımız gibi ramazanlar yaşayamıyoruz. İftar sofralarımızı kalabalıklarla paylaşamayacağımız, teravihlerde eskisi gibi bir arada olamayacağımız, kendi içimize kapanacağımız bu süreçte sadece oruç tutup, zekat vermenin değil paylaşmanın, bir arada olmanın, safları sıklaştırmanın da ne kadar güzel olduğunu anlıyoruz.

Birbirimizden uzakta geçireceğimiz son ramazan olmasını ve salgının bir an önce geride kalmasını diliyoruz. Büyük bir heyecanla idrak ettiğimiz mübarek Ramazan-ı Şerifimiz bizlere ve bütün İslam Alemine mübarek olsun. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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