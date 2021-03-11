Çomaklı: "Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve İstiklal Marşının kabulü kutlu olsun"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve İstiklal Marşının Kabulü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "12 Mart, Erzurum için özgürlük demektir, kurtuluş demektir, topraklarını düşmandan, vatanını hainden temizlemek, ay yıldızlı bayrak altında yaşamanın beratını göğsünde taşımak demektir. Barda salladığı hançerdir, yürekli kadınların elindeki satırdır, tabyasından yükselen Allah Allah sesidir 12 Mart.

Üzerinden 103 sene geçse de yaşanan acılar, verilen mücadele ve kavuşulan zaferin gururu hiç unutulmadı. Erzurum'un kurtuluşunun yıl dönümünde şehitlerimizin aziz hatıraları başta olmak üzere tüm kahraman hemşerilerimizin emeklerini, fedakarlıklarını minnetle anıyoruz.

Bugün Erzurum'un kurtuluşunun yıl dönümünün yanı sıra başka bir onuru da yaşıyoruz. Kurtuluş mücadelemizin şahlanan ruhunun yansıması olan İstiklal Marşımızın kabulünün üzerinden tam bir asırlık süre geçti. Ama her satırı, her kıtası hala bizim için verdiğimiz mücadelenin, hürriyetperver ruhumuzun bir ifadesidir.

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisi ile bu günde meydana gelen iki güzel olayın seneyi devriyesini en kalbi duygularımla kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı