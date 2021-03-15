Çomaklı; "14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Dünya nimetlerinin en azizlerinden biridir sağlık. Günümüzde uzmanlaşmanın, modern bilimin, yeni teknolojilerin yardımıyla tıp büyük bir hızla ilerledi. Ancak bu ilerlemede değişmeyen, önemini hep ilk sırada tutan bir etken var ki o da insan

Bilgisi, ekipmanı, kullandığı teknolojisi değişse de onu kullanan, işine yüreğini, emeğini, sabrını katan sağlık çalışanının insani değeri katlanarak arttı. Covid-19 salgınında sağlık çalışanlarının ailelerinden uzakta fedakarane verdikleri mücadele, fiziksel ve ruhsal bütün emekleriyle ortaya koydukları savaş için onlara olan minnetimizin bir ifadesini bulmak çok güç. Her zorluk gibi bu zor günlerde bitecek elbet. Ancak bu süreçte harcanan emeğin hiçbir zaman unutulmayacağını bilerek tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı