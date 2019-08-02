Çölyaklı vatandaşların ekmeği Akhisar Belediyesinden

Akhisar Belediyesi, Çölyaklı vatandaşların sağlığı için 'İstanbul Halk Ekmek'ten aldığı glutensiz ekmekleri, ücretsiz bir şekilde vatandaşlarına dağıtıyor.

Akhisar Belediyesi, vatandaşların sağlığı için çalışmaya devam ediyor. Her ürünü dilediğince tüketemeyen Çölyaklı vatandaşların, glutensiz ekmek ihtiyacı Akhisar Belediyesi tarafından karşılanıyor. 1 yıldır devam eden bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, her Cuma günü Akhisar Belediyesi'nden glutensiz ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alıyor.

Kırkağaç, Soma, Saruhanlı gibi çevre ilçelerde yaşayan Çölyaklı vatandaşların da faydalandığı bu uygulama ile vatandaşlar, İstanbul Halk Ekmek fırının ürettiği glutensiz ekmeklere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Manisa genelinde sadece Akhisar Belediyesi'nin böyle bir hizmet verdiğini ifade ederek, bu hizmetin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çölyak Federasyonu Kurucu Başkanı da olan Halim Şivecan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk toplumunda ekmeğin yeri çok önemli. Sofralarımızdan ekmeği eksik etmeyiz. Şöyle düşünün; bir gün biri geliyor ve 'Hayatınızdan ekmeği çıkaracaksınız' diyor. Normal ekmek yediğiniz taktirde haftalarca hastanelerde yatabiliyorsunuz. Çölyak hastası olan kişiler buğdayda, arpada, çavdarda ve yulafta bulunan ve gluten olarak adlandırılan bir proteine karşı alerjik reaksiyon göstermektedirler. Bu sebeple Çölyak ciddi bir rahatsızlıktır. Çölyaklı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı bu örneklerle bir nebze olsun anlayabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla, Manisa genelinde Akhisar Belediyesi dışında Çölyaklı vatandaşlarımız için sürekli olarak glutensiz ekmek dağıtımı yapan başka bir belediye daha yok. 40'dan fazla vatandaşımız Akhisar Belediyesi'nin bu hizmetinden faydalanıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan bu uygulamayı sürdürdükleri için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve yetkililere çok teşekkür ederiz. Umarım bu uygulama diğer il ve ilçe belediyelerine de örnek olur."

Vatandaşların sağlığı ve memnuniyeti için hizmetlerine aralıksız devam edeceklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İstanbul Halk Ekmek'ten aldığımız glutensiz ekmekleri her Cuma günü Çölyaklı vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Glutensiz ürünlere ulaşmanın zorluğunu ve bu rahatsızlığın ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızın sağlığı için bu uygulamamızı devam ettireceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA