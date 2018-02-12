- Çölyaklı çocuklara, glütensiz pasta sürprizi

GAZİANTEP - Gaziantep'te İpekyolu Kalkınma Ajansı sponsorluğunda, buğday, arpa, çavdar ve yulaf içeren yiyecekler yiyemeyen 'Çölyak' hastaları için düzenlenen özel günde, "glütensiz pasta" kesildi.

Gaziantep Çölyak Derneği öncülüğünde Emine Göğüş Mutfak Sanatları Müzesinde gerçekleşen organizasyona Çölyak teşhisi konulan 60 çocuk ve aileleri katıldı. Glutensiz yaş pasta yapılan etkinlikte şefler bir yandan pasta yaptı diğer yandan ailelere ip uçları verdi. Çölyaklı çocuklara ve ailelerine özel üretilen "glutensiz" yiyecekler içeren gıda paketleri dağıtıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Çölyak Derneği Başkanı Ökkeş Kala, "Bugün İpekyolu Kalkınma Ajansı sponsorluğunda'Glutensiz Mutfak Eğitimi' projesi kapsamında çocuklarında eğlenmesini istedik o yüzden glütensiz yaş pasta yaptık. Aynı zamanda doğum günlerini de kutlayacağız. Bu etkinliği yaklaşık 60 çölyaklı çocuğumuzla gerçekleştirdik" dedi.

"Çölyak hastalık değil yaşam tarzı"

Çölyak'ın tespit edildikten sonra bir yaşam tarzı olduğunu belirten Kala, "Pastamız tamamen glutensiz un ile şeflerimiz tarafından yapıldı. Çölyak hastalığı tahıl ürünlerinde bulunan aslında bir proteindir. Bazı vücutlar bu proteini kabul etmediğinden dolayı ülkemizde her 100 kişiden 1'i çölyak hastasıdır. Çölyak aslında hastalık değildir. Tespit edilene kadar bizler hastalık olarak görüyoruz tespit edildikten sonra ise bir yaşam tarzı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Program sonunda glütensiz pasta, organizasyona katılanlarda birlikte kesilerek, afiyetle yenildi.