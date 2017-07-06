Çölyak ile Yaşam Derneği TBMM Çölyak Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Tamer'i Ziyaret Etti

Çölyak ile Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya, TBMM Çölyak Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Tamer ile görüştü.



Çölyak ile Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya, "Çölyak hastalığı ile ilgili Türkiye'de ve Kayseri'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun son örneği de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Çölyak ile ilgili komisyon oluşturulmasıdır" dedi. Kaya, "İnanıyor ve güveniyorum milletvekillerimiz ve özellikle Komisyon Başkanımız Sayın İsmail Tamer maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olan Çölyaklıların sorunlarına çözüm bulacaklardır. Kayseri'de yaşayan Çölyaklılar artık birçok marketten ürünlerini rahatlıkla alabilmekte, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'in destekleri ile 2 yıldır Glutensiz iaşe yardımı almaktayız. Elbette Glutensiz ekmeğin Kayseri'de de üretilmesi en büyük temennimizdir. Türkiye'de ki tüm Çölyaklılar adına Milletvekilimiz Sayın İsmail Tamer'e teşekkür ediyor, yapacakları çalışmalarda her zaman yanlarında ve destekçileri olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.



TBMM Çölyak Araştırma Komisyonu Başkanı Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,'de ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, 'komisyonun kurulmasında tüm partilerin ortak imzası olması sevindirici. Amacımız Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek ve mevcut şartlarının iyileştirmek için yoğun gayret gösteriyoruz" dedi. Tamer, "Son yılların en yaygın hastalığı olarak dikkat çeken ÇÖLYAK ömür boyu diyet gerektiren önemli bir hastalık.Komisyonumuz meclisin çalışmalara başlamasının ardından tüm Türkiye'de ki Çölyak dernekleri yöneticileri ile toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulunacağız.Eğitim faaliyetleri düzenleyerek farkındalık oluşturulması için derneklerimizi teşvik edeceğiz.Şehrimizde de Glutensiz ürünlerin birçok market rafında yer alması sevindirici bir gelişme.Glutensiz ekmek üretimi konusunda belediyelerimiz ve özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yapacağız" diye konuştu.



İsmail Tamer dernek yönetim kurulu üyesi Berna Bayır'ın 4 yaşında Çölyaklı oğlu Ahmet'le de yakından ilgilenerek sohbet etti. - KAYSERİ