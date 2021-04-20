Çölyak hastası aileler Ramazan'da da unutulmadı

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmete sunulan Glutensiz Gıda Büfesi'nden temin edilen Ramazan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi Çölyak hastası ailelere dağıtılacak.

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmete sunulan Glutensiz Gıda Büfesi'nden temin edilen Ramazan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi Çölyak hastası ailelere dağıtılacak.

Sivas'ta yaşayan Kerem Akkaya Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e mektup yazarak Çölyak hastası olduğu için çikolata yiyemediğini söylemişti. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Bilgin geçtiğimiz yıl Çölyak hastalarına özel Glutensiz Gıda Büfesi açtı. 237 çeşit glutensiz gıdanın bulunduğu büfe Çölyak hastalarını da mutlu etti. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bugün Glutensiz Gıda Büfesini ziyaret etti. Çölyak hastaları ile bir araya gelen Başkan Bilgin, çocuklarla sohbet ederek glütensiz çikolata ve çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan kentte Çölyak hastası ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Gıda Paketi verileceği açıklandı. Çölyak hastası 300 aile içerisinden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan gıda paketleri Sivas Belediyesi tarafından teslim edilecek.

"Çocukların yüzündeki bir gülücük çok değerli"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Şehrimizde yaklaşık 300'e yakın Çölyak hastası var. Bu noktada muzdarip olan vatandalar böyle bir hizmete ihtiyaç olduğunu söyledi. Bizde Özbelsan bünyesinde hiçbir kar amacı gütmeden, tamamen insana dokunan, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, ailelerimizi rahatlatacak bu projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 1 yıldır hizmette. İhtiyaç olan hangi ürün varsa güvenilir bir şekilde, Sağlık Bakanlığı standartlarında buradan temin edip ailelerimize ulaştırıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülücük, onların yiyebildiği bir çikolata bizim milyonlarca lira harcayarak yapmış olduğumuz projeden çok değerli olduğunu da hissetmiş olduk. Bundan sonrada inşallah hem büyük devasa projeleri hayata geçireceğiz, hem de bunun gibi maddi olarak çok büyük olmasa dahi insan hayatına dokunan, insan hayatını kaliteli kılacak hizmetleri de inşallah şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın yüzündeki gülücükler bizim için çok çok önemli" şeklinde konuştu.

Çölyak hastası çocukları olan Fikriye Güventürk, "Çölyaklı çocuklarım var. Çölyaklı aileler olarak böyle bir uygulama olduğu için çok mutluyuz. Sivas'ımıza Çölyak hastalığı ürünleri açısından rahatlık kazandırdı. Başkanımıza ve yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı