Çölyak" Hastalığı Uyarısı

Sivas Numune Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Meltem Gülşan, çölyak hastalığıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Gülşan, yaptığı yazılı açıklamada, çölyak hastalığının genetik olarak duyarlı kişilerde başlıca buğdaydaki gluten ve arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllardaki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine karşı kalıcı hassasiyet olarak gelişen ince bağırsak hastalığı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çölyak oldukça farklı ve değişken olabilir. Çölyak hastasının mide bağırsak sistem ve bu sistem dışı belirtileri büyük oranda ince bağırsakta gelişen emilim bozukluğuna bağlıdır. Yağlı, donuk görünümlü, alışılmıştan daha sık ve bol miktarda dışkı ise bu patolojinin en önemli göstergesidir. Ancak süt çocuklarındaki ishal, karın şişliği, iştahsızlık gibi tipik hastalık belirtileri artık gittikçe daha az görülmektedir. Bunun yanında serolojik testlerin sayesinde çok hafif bulguları olan hastalar bile tanı alabilmektedir."