Çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek dağıtımı

01.11.2019 17:08

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, çölyak hastalarına yönelik glutensiz ekmek dağıtımını sürdürüyor.



Tarsus Belediyesi, bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan 47'si öğrenci olmak üzere 100'ün üzerinde çölyak hastasına glutensiz ekmek dağıtımı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile getirtilen glutensiz ekmekler her hafta Cuma günü 10'ar adet olmak üzere ailelere ücretsiz teslim ediliyor. Aylık yaklaşık 5 bin ekmek dağıtımı yapılırken, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda kalan diğer hastalarda bu hizmetten faydalanabiliyor.



Tarsus Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz glütensiz ekmek hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.



Başkan bozdoğan ise "Çölyak hastalarımızın yoksun oldukları imkanlara ulaşmasını sağlamak adına bu hizmetimiz düzenli devam edecektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA