Çölyak hastaları, Gaziantep'e uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çölyak hastaları, Gaziantep'e uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çölyak hastaları, Gaziantep'e uğurlandı

Adıyaman'da çölyak hastaları Glutensiz Mutfak Projesi kapsamında Gaziantep'e uğurlandı.

Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

Adıyaman'da çölyak hastaları Glutensiz Mutfak Projesi kapsamında Gaziantep'e uğurlandı.

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilip mali destek almaya hak kazanan Glutensiz Mutfak Projesi kapsamında dernek üyeleri kabul edilen proje kapsamında, gastronominin merkezi Gaziantep'e gitti.

Gaziantep'te glütensiz yemekleri ve ürünleri tatmak ve bu ürünler hakkında bilgi edinmek amacıyla Adıyaman Çölyak Derneği tarafından çölyak hastaları için günü birlik etkinlik düzenlendi. Dernek üyelerini Adıyaman Valiliği önünde Vali Mahmut Çuhadar ve Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan uğurladı. - ADIYAMAN

Çölyak hastaları, Gaziantep'e uğurlandı
Çölyak hastaları, Gaziantep'e uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Jason Statham
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çölyak hastaları, Gaziantep'e uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:21:54. #1.15#
title