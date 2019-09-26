Çölyak hastaları bir araya geldi

26.09.2019 22:12

Muş Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Züleyha Almaz, Çölyak hastalarıyla bir araya geldi.

Almaz, Sunay Mahallesi'ndeki Şehit Murat Yılmaz Kültür Evi salonunda düzenlenen toplantıda çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Diyetisyen Canan Şahin de konuya ilişkin sunum yaptı.

Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneği kurmalarındaki amacın bu hastalıkla mücadele edenleri aynı çatı altında toplayıp, sorunlarının konuşulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 350 çölyak hastasının tespit edildiğini belirten Almaz, "Maddi imkanı olmayan birçok insan var. Köylerde yaşıyorlar ve internet kullanmayı bilmiyorlar. Ekmeklerini internet üzerinden almak zorunda aklıyorlar. İnternet kullanmayı bilmedikleri için bu insanlar diyetini yapamıyorlar. Diyetini yapamadıkları için de sürekli hasta geziyorlar ya da kan değerleri düşüyor tamamen." dedi.

Toplantının ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Kaynak: AA