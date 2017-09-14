Çölyak Hastaları Bilecik'i Gezdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastası vatandaşlar için Bilecik’e gezi düzenledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastası vatandaşlar için Bilecik'e gezi düzenledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çölyak hastası vatandaşlardan oluşan bir grup için önceki gün Bilecik'e kültür gezisi düzenlendi. Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği ile birlikte düzenlenen gezi programına, Çölyak hastalarından oluşan 45 kişilik bir grup katıldı. Bilecik'in tarihi yerlerini gezen vatandaşlar, Söğüt İlçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerine de katıldı.
Kuruluş ve kurtuluş bölgesi
Çölyak hastası vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Kuruluştan Kurtuluşa" ismiyle düzenlenen kültür gezisine katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüsle geziye başlayan vatandaşlar, rehber eşliğinde Bilecik, Söğüt ve Göynük'ü adım adım gezdiler. Çölyak hastası vatandaşlar Şeyh Edebali Türbesi, Tarihi Zincirli Kaya, Ertuğrul Gazi Türbesi, Tarihi Osmanlı Evleri, Hamidiye Külliyesi ve Hamidiye İdadisini ziyaret ettiler. Osmanlı Devletinin kuruluşuna ve Kurtuluş Savaşı'na şahitlik eden tarihi bir bölgede tarihi öneme sahip birçok noktayı görmenin gururunu yaşadılar.
Vali Büyükakın ağırladı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne de katılan kafile, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ile de görüştü. Kocaeli'den gelen kafile ile Bilecik'in Söğüt ilçesindeki şenliklerde karşılaşan Vali Büyükakın vatandaşlara, "Şehrimize ve şenliklerimize hoş geldiniz. Sizleri burada misafir etmekten mutluluk duydum. Kocaelili hemşerilerimi her zaman bekliyorum. Ziyaretlerinizden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kültür gezisi ile güzel vakit geçirdiklerinin belirten vatandaşlar yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirttiler. - KOCAELİ