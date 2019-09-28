Çölyak hastaları açılacak imalathaneyi bekliyor

28.09.2019 16:16

Elazığ'da Çölyak hastaları için glütensiz üretim yapacak olan imalathane için çalışmalar sürerken, biran önce faaliyete geçirilmesi için destek bekleniyor.



Elazığ Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği tarafından açılması planlanan kafe, restoran ve imalathane için çölyak hastaları gün sayıyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından tahsis edilen 2 katlı iş yerini faaliyete sokmaya çalışan dernek, iş adamlarından ve yetkililerden destek bekliyor. Yapılması planlanan imalathanede, üretilecek glutensiz yiyecekler ile kentte 5 ve bölgede 30 bin hastaya hizmet verilmesi planlandığı belirtildi. Aynı zamanda kafe ve restoran bölümünde sağlıklı beslenmek isteyenler için de hizmet vereceği bildirildi.



AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'da dernek üyelerini ziyaret etti. Çalışma yapılan yerde incelemelerde bulunan Demirbağ, eksikliklerin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.



Burada üretime geçecek olan fırınla çölyak hastalarının faydalanacağı ürünlerin imal edileceğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Güzel bir mekan. Ama eksikleri çok. Fırın, tezgah ve birçok şey eksik var. Bu konuda Elazığ da hayırsever vatandaşlarımızın el atmasıyla diğer bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da ciddi bir sıkıntı yaşayan çölyak hastalarının bu ihtiyaçları karşılanır. Güzel mekanı çölyak derneğine veren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz seçimden öncede derneğimizi ziyaret etmiştik. Seçim sonrasında imkan ölçüsünde yardımcı olacağımızı söyledik. Bu noktadan sonrada üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.



İş yerinin tutulduğunu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 1 yıllık kirasını ödediğini aktaran dernek başkanı Rıdvan Fırat, "Ama çok eksiklerimiz var. Bu sadece belediyenin yapacağı bir iş değil. İş adamlarımızdan, valimizden ve ilimizin önde gelen bürokratlarımızdan destek bekliyoruz. Çocuklarımız şuan okula başladı ve götürecek bir simitleri bile yok. Bunları biz Ankara'dan getiriyoruz. 15 günlük geliyor ve bir simit 9 TL. Bunu getirmek imkansız. Bize yardımcı olup fırınlarımızı alırsak ve tezgahlarımız dizilirse biz bu simidi çocuklarımıza fırından çıkartıp taze taze vereceğiz. Okulların kantinlerine ücretsiz götüreceğiz. Ama bu bizim yapacağımız bir güçte değil. Tüm duyarlı insanları davet ediyorum. Bundan sonra yürümemiz için desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA