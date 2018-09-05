Çölün Ortasındaki Üç Çekmeceli Kütüphaneyi Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor

ABD'de çölün ortasına kurulan bir kütüphane görenleri şaşkına çeviriyor. Sadece 3 çekmecesi bulunan kütüphane dünyanın en tehlikeli ve en ilginç kütüphanesi olarak anılıyor.

Bundan tam 30 sene sonra, insanlığın Mars gezegeninden toprak satın alma çılgınlığına giriştiği bir dönemde, Matta-Clark'tan esinlenen Cabinet dergisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde, çölün ortasında küçük bir arazi satın alıyor.

325 DOLARA SATIN ALINDI

Kâr amacı gütmeyen New York merkezli bu kültür ve sanat dergisi, Brooklyn'deki merkez ofisinden 3 bin kilometre uzaktaki bu yeni toprağına Cabinetlandia adını veriyor. Böylece, 325 dolara satın alınan yarım dönümlük arazide, ABD'nin en ilginç ve tehlikeli kütüphanelerinden biri doğuyor.

Aynı zamanda derginin de adı olan Cabinet, özellikle resmi dairelerden aşina olunan, çekmeceli metal dosya dolaplarına İngilizcede verilen ad olarak tanımlanıyor. Bu yüzden derginin yetkilileri, kum torbalarıyla bir siper biçimini verdikleri alanın ortasına bu dolaplardan bir adet yerleştiriyor.

İÇİNDE DERGİNİN 13 SAYISI YER ALIYOR

Dolabın en üst çekmecesine bir kütüphane kartı, bir kitap kataloğu, bir ziyaretçi defteri ve kitap okurken üzerine oturmak için bir minder koyuyorlar. Orta çekmecede, Cabinet dergisinin o güne kadar yayımlanmış 13 sayısı yer alıyor.

1 ADET 44 NUMARA BOT BİLE VAR

En alt çekmecede ise bir su matarası ve tasarımın sahibi Matthew Passmore'un ayak numarası olan 44 numara bir çift bot bulunuyor. Bu uzun botların çekmecede durma sebebi ise arazide dolaşan akreplerden korunmak olarak açıklanıyor.

POSTA KUTUSU DA VAR

Passmore, her tapulu arazinin bir de adresi olduğunu düşünerek, Cabinetlandia'ya gönderilecek mektuplar için bir posta kutusu yapıyor ve arazinin bir köşesine bu posta kutusunu dikiyor. Dergide çalışanlar artık kendi aralarında bu araziden "Cabinet Ulusal Kütüphanesi" diye söz etmeye başlıyorlar.