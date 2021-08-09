Çolpan İlhan'a duygusal anma
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Çolpan İlhan'a duygusal anma

Çolpan İlhan'a duygusal anma
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anma da, duygusal anlar yaşandı.

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anma da, duygusal anlar yaşandı. Kerem Alışık, " Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştır. Al ışıklı, ak alınlı, pak yüzlü, bir örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan, tek başına ama bir yıldızlar grubu kadar kalabalık, öyle zarif öyle asil, ana bağrı kadar sıcak ve temizdir. O evimizin, barkımızın mukaddes yüzlü kahramanı, onu çok özledik. Bugün doğum gününde dualarla, şükranla, minnetle andık" diye duygularını dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet

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