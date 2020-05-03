ColorOS 7 Güncellemesine Sahip Olacak Oppo Modelleri Belirlendi!
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ColorOS 7 Güncellemesine Sahip Olacak Oppo Modelleri Belirlendi!

ColorOS 7 Güncellemesine Sahip Olacak Oppo Modelleri Belirlendi!
03.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:32

Oppo'nun yeni işletim sistemi ColorOS 7'nin hangi cihazlara geleceği belirlendi. İşte ColorOS 7 güncellemesini alacak Oppo modelleri.

Oppo'nun yeni işletim sistemi ColorOS 7'nin hangi cihazlara geleceği belirlendi. İşte ColorOS 7 güncellemesini alacak Oppo modelleri.

Çinli teknoloji devi Oppo yeni işletim sistemi ile beraber gündeme gelmişti. İlk olarak Oppo Find X2 modelinde gösterilen ColorOS 7, Oppo Find X2 modeline kurulu şekilde tanıtılmıştı. Tabi bu süreden sonra bu yazılım güncellemesinin hangi cihazlara geleceği merak konusu oldu.

Thank you for your patience and support! ????‍+?

Here are our #ColorOS7 + #Android10 Official Version and Trial Version Plans (for May and June). Check them out now!

More info on ColorOS Community:

Official version: https://t.co/XRDNQLZlf9

Trial version: https://t.co/75NRVGb6fF pic.twitter.com/CreyPdzjmv

— ColorOS (@colorosglobal) May 1, 2020

Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesini hangi cihazların alacağı Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla belli oldu. Paylaşımda ColorOS 7'nin hangi cihazlara geleceği ve güncellemenin geliş tarihi bulunuyor. Tarihler ise çok uzak değil. Birçoğu Mayıs-Haziran ayında gelecek. Gelin listeye bakalım.

Güncellemeyi Alacak Cihazlar!

OPPO Find X Serisi

OPPO R17 Pro

OPPO F11

OPPO F11 Pro, OPPO F11 Pro Avengers Sınırlı Versiyon

OPPO Reno 2

OPPO Reno

OPPO Reno 10X Zoom

OPPO Reno 2Z

OPPO R17

OPPO Reno 2F (10 Mayıs'tan itibaren Hindistan'da, 25 Mayıs'tan itibaren diğer ülkelerde)

OPPO K3 (25 Mayıs'tan itibaren)

OPPO F9 Pro

OPPO F9

OPPO K3

OPPO Reno 2F

OPPO F7, OPPO F7 (128GB) (16 Mayıs'tan itibaren)

OPPO A5 2020 (22 Mayıs'tan itibaren)

OPPO A9 2020 (28 Mayıs'tan itibaren)

OPPO R15, OPPO R15 Pro, OPPO F15, OPPO A91 (Haziran'dan itibaren)

Güncellemeyi alacak cihazların listesi bu şekildeydi. Bakalım ColorOS 7 bütün cihazlarda aynı performansta çalışabilecek mi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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