Colorado - Stanford maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği maçlardan biri de NCCA'dır. Bugün NCCA'te Colorado - Stanford maçı karşılaşması olacak. Peki, Colorado - Stanford maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Basketbol severlerin ilgiyle takip ettiği NCCA'te Colorado - Stanford maçı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden farklı ülkelerde yayınlanacak olan Colorado - Stanford maçı maçının günü ve saati belli oldu. Colorado - Stanford maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda.

COLORADO - STANFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

NCCA'inde Colorado - Stanford maçı karşılaşması olacak. Colorado - Stanford maçı, Colorado'da CU Events Center'da gerçekleşecek. NCCA Colorado - Stanford maçı, Türkiye'de S Sport Plus , S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, S Sport 2 D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden izlenmektedir.

COLORADO - STANFORD MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

12 Ocak Cuma günü (bugün) oynanacak, NCCA'da Colorado - Stanford maç, Türkiye saatiyle 03:00'de başlayacak.