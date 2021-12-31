Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı - Haberler
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Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı

Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan orman yangınlarının yayılmasının ardından binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken, yüzlerce ev de alevlere teslim oldu.

ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan orman yangınlarının yayılmasının ardından binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken, yüzlerce ev de alevlere teslim oldu. Yangında, alevler arasında kalan evlerden 6 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinin kuzeyinde çıkan orman yangınlarının hızla yayılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgar, yangının daha da büyümesine neden oldu. Alevlere teslim olan yüzlerce ev küle döndü. Dün 30 bin ev terk edilirken, yangın bölgesinde yaşayan binlerce insan ise tahliye edilmeye başlandı.

Yangında cay kaybı ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken yetkililer, şiddetli yangında can kaybından endişe ediyor. Polis memuru Joe Pelle, yangında yüzlerce evin alevler içinde kaldığını ve ilk müdahaleler sonunda 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. - COLORADO

Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı

Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı

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