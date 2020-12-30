Colorado'da binlerce ev ve işyeri dondurucu soğuklarda ısıtmasız kaldı
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Colorado'da binlerce ev ve işyeri dondurucu soğuklarda ısıtmasız kaldı

30.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:26
Colorado'da binlerce ev ve işyeri dondurucu soğuklarda ısıtmasız kaldı

ABD'nin gece sıcaklığının eksi 17 dereceye düşmesi beklenen Colorado eyaletinde doğal gaz hattına vandallar tarafından düzenlenen saldırı sonucu 3 bin 500'den fazla ev ve iş yeri ısıtmasız kaldı.

ABD'nin gece sıcaklığının eksi 17 dereceye düşmesi beklenen Colorado eyaletinde doğal gaz hattına vandallar tarafından düzenlenen saldırı sonucu 3 bin 500'den fazla ev ve iş yeri ısıtmasız kaldı.

The Hill gazetesinin haberine göre, biri Pitkin County, diğer ikisi Aspen'de olmak üzere Black Hills enerji şirketine ait üç farklı doğal gaz boru hattına eş zamanlı düzenlenen saldırılarla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Black Hill şirketinin saldırı nedeniyle ısıtmasız kalan 3 bin 500'den aboneye yeniden hizmet verilebilmesi için hafta sonundan bu yana yürüttüğü çalışmaların ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.

Polis, saldırganların, gaz akışını bu şekilde durdurabilmek için sistemin işleyişini biliyor olmaları gerektiğini vurguladı.

Aspen şehri yakınlarındaki doğal gaz pompalama istasyonda, bir doğal gaz borusu üzerine, "Earth First" (Önce Dünya) sloganının yazılması, aynı adı taşıyan radikal çevreci bir grubun olaya karışmış olabileceği ihtimalini gündeme getirse de konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

Pitkin County komiseri Patti Clapper, "Bu bana göre neredeyse bir terör eylemi." diyerek, olayın, kış tatili sezonunda tatilcileri hedef alan kasıtlı bir eylem olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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