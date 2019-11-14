Çölleşmiş arazide "16 litre su" ile fidan büyüttüler

14.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:00

Sadece 16 litre suyla marjinal arazilerde ağaç yetiştirme imkanı sağlayan "ekobox" isimli sistem, yapılan araştırmada yüzde 95 başarıya ulaştı. 1500 litre su ile yüzde 80 başarı oranına ulaşılabilen "damlama sulama sistemi"ne göre büyük avantaj elde edildi.

Çölleşmeyle Mücadele Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Ekofen ve TEMA Vakfı tarafından Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi'ne ait "çölleşmiş" arazide 3 yıl boyunca 900 fidan üzerinde araştırma yapıldı.

Araştırmada, 300'er fidanlık, "susuz yöntem", "damlama sulama" ve "ekobox" sisteminin kullanıldığı 3 grup oluşturuldu.

Sonuca göre, susuz tarım yapılan fidanların tamamı kururken, damlama sulama sisteminin kullanıldığı 300 fidana toplam 450 ton su kullanılarak yüzde 80 verim elde edildi.

Sulama imkanlarının kısıtlı, toprak verimliliğinin düşük olduğu alanda kullanılan "ekobox" sisteminde ise 300 fidana sadece 4 bin 800 litre su kullanarak yüzde 95 verim elde edildi.

Ekofen Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Fazıl Mermer, AA muhabirine, sistemin her türlü arazi koşulunda, suyun olmadığı veya imkanların kısıtlı olduğu arazilerde sulamaya gerek kalmadan ağaç yetiştirmeye olanak sağladığını belirtti.

Dünyada 15 yıldır kullanılan bir sistemin 5 yıldır gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirilerek Türkiye de dahil 56 ülkede patentinin alındığına dikkati çeken Mermer, başlangıçta 16 litre su alan sistemle bir ağacın yetişmesine olanak sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin "en marjinal" alanlarında denemeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Mermer, yıllık yağış ortalaması 180 ila 210 mililitre olan Karapınar'da, toprakta organik madde bulunmayışı ve sulama imkanlarının azlığı nedeniyle bitki yetişemediğini savunarak, "Devletimiz burada 73 yıldır 88 kilometrekarelik bu alanı kurtarmak için mücadele ediyor. Büyük özverilerle çalışılmasına rağmen maalesef bu alanın şu ana kadar yüzde 12'lik kısmı kurtarıldı." dedi.

7 türde deneme yapıldı

Selvi, sarı çam, zerdali, mürver, kuşburnu, hünnap ve kır iğdesinden oluşan 7 türde denemelerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Mermer, şunları kaydetti:

"Toplamda 7 türde 900 bitki 300'erli üç gruba ayrıldı. Çölleşmiş arazide başlangıçta koyduğumuz 16 litre suyun dışında ilave su koymamamıza rağmen 'ekobox' ile başarı oranımız yüzde 95 civarında oldu. Damlama sulamada ise bu alanda fidan başına yaklaşık 1500 litre su tüketildi ve başarı oranı yüzde 80'de kaldı. 300 fidanın damlama sistemiyle sulandığı 3 yılda tonlarca su israf oldu."

"Sistem, her alanda ağaçlandırmayı mümkün kılar" iddiasıyla çalıştıklarını dile getiren Mermer, "Taşlık arazilerde, kumluk arazilerde denemeler yaptık. Türkiye genelinde 25 ayrı noktada 40 türde yaptığımız denemelerin başarısı yüzde 98'in üzerinde. Konya merkez olmak üzere Siirt, Batman, Mardin, Tokat, Malatya, Antalya, Bursa, Ankara ve daha birçok noktada yaptığımız denemelerde son derece başarılı sonuçlar elde ettik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA