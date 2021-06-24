Collective Filmi
Collective filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Collective filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Colectiv, patronları ve politikacıları zenginleştirirken, masum vatandaşların ölümüne yol açan büyük bir sağlık hizmeti sahtekarlığını ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediyor.
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Colectiv
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Lüksemburg, Romanya, Almanya
Orijinal Dili: Rumence, İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 20.08.2021
Collective Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com