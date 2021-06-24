Collective Filmi
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Collective Filmi

Collective Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Collective filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Collective filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Colectiv, patronları ve politikacıları zenginleştirirken, masum vatandaşların ölümüne yol açan büyük bir sağlık hizmeti sahtekarlığını ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırma ekibinin hikayesini konu ediyor.

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Colectiv

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Lüksemburg, Romanya, Almanya

Orijinal Dili: Rumence, İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 20.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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