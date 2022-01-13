Colin Kazim, Türkiye Günlerini ve Fatih Terim'in Kariyerine Etkisini Anlattı - Haberler Spor
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Colin Kazim, Türkiye Günlerini ve Fatih Terim'in Kariyerine Etkisini Anlattı

Dugout - Haberler | Spor

Eski Türk milli oyuncu Colin Kazim-Richards, Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim ile geçirdiği zamanları anlattı.

Eski Türk milli oyuncu Colin Kazim-Richards, Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim ile geçirdiği zamanları anlattı.

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Dugout - Spor Haberleri

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