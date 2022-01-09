Colin Kazım Richards Reading Karşısında Takımını Geri Getiriyor
Ocak 2022'de oynanan maçta Derby County, Reading karşısında harika bir geri dönüşe imza attı. Derby'nin golleri son dakikalarda Colin Kazim Richards ve Curtis Davies'den gelirken maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ocak 2022'de oynanan maçta Derby County, Reading karşısında harika bir geri dönüşe imza attı. Derby'nin golleri son dakikalarda Colin Kazim Richards ve Curtis Davies'den gelirken maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Dugout - Spor Haberleri
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