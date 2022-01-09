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Colin Kazım Richards Reading Karşısında Takımını Geri Getiriyor

Dugout - Haberler | Spor

Ocak 2022'de oynanan maçta Derby County, Reading karşısında harika bir geri dönüşe imza attı. Derby'nin golleri son dakikalarda Colin Kazim Richards ve Curtis Davies'den gelirken maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ocak 2022'de oynanan maçta Derby County, Reading karşısında harika bir geri dönüşe imza attı. Derby'nin golleri son dakikalarda Colin Kazim Richards ve Curtis Davies'den gelirken maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Dugout - Spor Haberleri

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