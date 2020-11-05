Colcannon nedir? Colcannon nasıl yapılır? MasterChef ballı hardallı tavuk nasıl yapılır?

Irlanda mutfağına özgü, pratik ve lezzetli Colcannon nasıl yapılır? Colcannon nedir? MasterChef ballı hardallı tavuk nasıl yapılır?

Patates ve ekmek türündeki yemek kültürü ile bilinen Irlanda mutfağı tarifleri haberimizde. Colcannon nedir? Colcannon nasıl yapılır? MasterChef ballı hardallı tavuk nasıl yapılır?

COLCANNON NEDİR?

İngilizceden çevrilmiştir-Colcannon, lahana veya lahana ile patates püresi geleneksel bir İrlanda yemeğidir.

COLCANNON NASIL YAPILIR?

MASTERCHEF BALLI HARDALLI TAVUK NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 paket tavuk (dilediğiniz bir kısmı, ben kemiksiz but kullandım)

2 adet kapya biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı ballı hardal

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir

1 kutu krema

Yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı fesleğen ve kekik

1 çay kaşığı köri

Yeteri kadar Tuz ve karabiber

Bir tutam Dereotu

Yapılışı;

İlk olarak biberler julyen doğranır.

Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvı yağ eklenip biberler kavrulur.

Daha sonra soğan ve sarımsak eklenir.

Soğanlar pembeleşince tavuklar eklenir. Tuz, karabiber ve köri eklenerek kızartılır.

Başka bir tavaya 1 çay kaşığı kadar yağ eklenir.

Süt ve krema eklenir ve kremanın kıvamı biraz açılır.

Krema kaynamaya başlayınca kekik, fesleğen hardal ve kaşar eklenir.

Kaşar eriyince tava ocaktan alınır ve tavuğun üzerine eklenir.

1- 2 dk daha pişirilir, maydanoz ve dereotu eklenir, karıştırılıp ocaktan alınır.

İsterseniz tek başına yemek olarak isterseniz de makarna yanında servis edebilirsiniz.