Çolakbayrakdar, "Kocasinan'a Yeni Bir Soluk Katıyoruz"

Kocasinan Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde 4 bin metrekare alanı kapsayan yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ediyor. Rekreasyon alanını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir yaşam alanını Kayseri'ye kazandıracaklarını vurguladı.

Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler verebilmek için yeni yaşam alanları inşa edip hizmete sunuyoruz. İlçenin dört bir yanında sosyal yaşam alanların sayısını artırarak, Kocasinan'a yeni bir soluk katıyoruz. Bunlardan biri olan ve Kayseri'de bir ilk olan çalışmamız, hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Projenin içerisinde biyolojik göleti bulunan bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Yeni yaşam alanı, Kocasinan'a renk katacak ve yeni bir alanda hemşerilerimiz keyifli vakit geçirecekler. Amacımız; yeni yaptığımız yaşam alanlarında, 7'den 70'e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Sıklıkla belirttiğimiz gibi daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ