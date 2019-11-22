Çolakbayrakdar, Jandarma Konağı'ndaki çalışmaları inceledi

22.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:26

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Jandarma Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Jandarma Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi yapının tamamlandığında aslına uygun olarak yeni bir görünüme kavuşacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak kültür mirasımıza yeni bir taşınmaz daha kazandırıyoruz. Güneşli Mahallesi'nde bulunan Jandarma Konağı'nın restorasyon çalışmaları başladı. Envanterimizde kayıtlı bulunan kültür varlıklarımızı yaşatma ve onları yenileyip farklı fonksiyonlar kazandırarak bizden sonraki kuşaklara aktarma noktasında gayretimizi sürdüreceğiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu tarihi yapı yıllar öncesinde olduğu gibi aslına uygun şekilde Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vermeye devam edecek."

Kaynak: AA