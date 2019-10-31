Çolakbayrakdar, "Gök Gözlemevi"nde incelemelerde bulundu

31.10.2019 16:40

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon sonrası "Gök Gözlemevi" olarak faaliyet gösterecek 8 asırlık Hızır İlyas Köşkü'nde incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Hızır İlyas Köşkü'nün bölümlerini tek tek gezerek, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, bir yandan kentsel dönüşüm yaparak Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini diğer yandan ise kentsel dönüşümün başka bir boyutu olan tarihi yapılara sahip çıktıklarını ifade etti.

Kültürel mirasları koruyup yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet bölgesinde yer alan, 1200'lü yıllarda yapılan ve Hıdırellez olarak da bilinen Hızır İlyas Köşkü'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile bu tarihi mekan 'Gök Gözlemevi' olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Bir yandan tarihi yapılara sahip çıkıyor, bir yandan ise içerisine fonksiyon yükleyerek, bizden sonraki kuşaklara aktarılması için gayret ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, tarihi hazinemizden süzülen bu güzel eseri yeniden kültür mirasımıza kazandıracağız. Restorasyon sonrası bu merkezde gençlerimiz, özgün bilimsel araştırmalar yapmanın yanı sıra yıldız, gezegen, ay ve güneş gibi gök cisimlerini gözlem yapabilecekler ve böylelikle vermiş olduğumuz eğitimle geleceğin bilim adamları ile teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız. Şimdiden Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı uğurlu olsun."

Tarihi binanın duvarlarındaki yazıların düşük basınçlı hassas cephe temizliği uygulamasıyla silinip, orijinal haline dönüştürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA