Çolakbayrakdar, "Dünya standartlarının üzerindeyiz"

Kocasinan Belediyesi, Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis Toplantılarında görüşülen imar maddelerine ithafen konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Kişi başına düşen yeşil alan miktarında Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha iyisi olabilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz ve nihayetinde şehrimiz kazanacak." dedi.

Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'inci maddesine istinaden Meclis Salon'unda gerçekleştirilen meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda; Cırgalan, Şeker, Erkilet, Mithatpaşa, Sümer, Kayabaşı ve Fevziçakmak Mahallesi'nde imar plan maddeleri görüşüldü. Meclis Toplantılarında görüşülen imar maddelerine ithafen açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Konut alanını oluşturmak kadar imarlaşmanın içerisinde bölgenin ihtiyacına cevap verecek olan sosyal donatılar (okul, cami, pazar yeri, sosyal ve kültür tesis, yeşil alan, sağlık ocağı, park gibi) alanında değerlendirilmesi artık kaçınılmaz vaziyettedir. Bu noktada Kocasinan Belediyesi olarak metrekare alan üzerine düşen nüfus yoğunluğu, bu nüfus yoğunluğunun dağılımı, yeşil alan dağılımı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış olduğu standartlardaki yeşil alan miktarının üzerinde olması konusunda iyi bir noktadayız. Bunu yeterli görmeyip, daha iyisi olabilmesi içinde çalışmalar yürütmekteyiz. Kocasinan bölgesinde geçmişten bugüne kadar imarlı çalışmaların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için emek sarf eden belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu çalışmalara hassasiyetle bakıldı inşallah bundan sonrada bu hassasiyet devam edilir. Nihayetinde şehrimiz kazanmış olacak. Şehrimizde yaşayan insanlar, nefes alacak ve rahat bir ortamda yaşamış olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kayseri Tarıma dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (Kayseri Sera TDİOSB) kurulmasında, Kocasinan Belediyesi'nin kurucu üye olarak yer alması, yüzde 20 katılım oranı ile 3 kişinin temsil edeceği ve her temsil eden için 189 bin 400 TL bedelin ilgili hesaba yatırılması görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Kocasinan sınırları içerisinde atık yağların ayrı toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanımına ilişkin hizmetlerini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı 'Kolza Biodizel Yakıt Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş., Kay-Bio Bitkisel Atık Yağ Toplama Hizmetleri ve Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama San. Tic. A.Ş. firmaları ile görüşme yapılarak uygun bulunan firma ile protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamaya Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi görüşüldü. Geri Dönüşüm çalışmalarından da bahseden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin her alanda yaptığı geri dönüşümle örnek olduğunu belirterek, "Sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok geri dönüşecek malzemeler (tekstil atıkları, pil atıkları, teknoloji atıklar gibi) konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de evsel kızartma yağlarını mahalleler içerisinde toplayıp, bertarafı noktasında gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız belli bir noktaya geldi. Bundan sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisanslı bu işi yapan birimlerin toplayabilmesi için yeni bir çalışmaya imza atıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda son olarak mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait Yenidoğan Mahallesi 3920 ada, 1 parselde, 974,75 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Aile Sağlık Merkezi yapılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi de görüşüldü.

Başkan Çolakbayrakdar'ın alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı