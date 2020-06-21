Çolakbayrakdar'dan Uğurevler Mahallesi'ne çift müjde
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Çolakbayrakdar'dan Uğurevler Mahallesi'ne çift müjde

Kocasinan Belediyesince yürütülen Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında sona geliniyor.

Çolakbayrakdar'dan Uğurevler Mahallesi'ne çift müjde
21.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:31

Kocasinan Belediyesince yürütülen Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında sona geliniyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hızlı bir şekilde devam eden Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak, konutları hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade etti.

Dönüşümle birlikte buraya Aile Sağlık Merkezi kazandıracaklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Mahallemizdeki dönüşüm diğer bölgelerle beraber etap etap devam ediyor. Ayrıca mahallemizde fiziki şartları yeterli olmayan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu'nun yeniden inşa ederek, modern bir okul yapacağız. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleştirilerek, yeni bir okulun inşaatı yapılmaya başlayacak. Dönüşüm çalışmalarını etap etap sürdürerek, bölgenin ihtiyacı olan diğer donatıları da yapacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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