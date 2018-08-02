Çolakbayrakdar'dan Kursiyerlere Ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesindeki Kocasinan Akademi yaz kurslarında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki eğitim gören gençleri ziyaret ederek, eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlere birçok branşta eğitim verildiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi'de çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için açtığımız yaz kursları devam ediyor. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Robotik kodlama kursumuzda geleceğin mühendislerinin yetişmesi noktasında teknolojiyi daha olumlu kullanabilen bir nesil yetiştiriliyor. Kurslarımızın hepsi dolu dolu. Yazın boş zamanlarını değerlendirme açısından Kocasinan Akademi, gençlerimiz için iyi bir fırsat oldu. Kurslara katılan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitimcilerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özverili çalışmalarıyla çocuklarımızla aralarında iyi bir sinerji oluşmuş."