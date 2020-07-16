Çolakbayrakdar'dan 15 Temmuz teşekkürü Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Kayseri'de vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile meydanlara çıkarak, milli iradeye nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Kayseri'de vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile meydanlara çıkarak, milli iradeye nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilk günkü ruhla yine meydanları taçlandıran vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapan aziz milletimiz, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demiş ise 15 Temmuz gecesi de aynı ruh hali ve duygu seli ile düşmanlara, vatan hainlerine dur dedi. Bizler bu vatanın öz evlatları olarak vatanımızı çiğnetmemek, bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek için birlik ve beraberlik içerisinde dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi "İri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağı.' Herkes birlik beraberlik içerisinde, hep bir ağızdan, 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' dedi."

Çolakbayrakdar, gençlerin 15 Temmuz'da yapılanların ve aziz milletin destansı kahramanlıklarının canlı şahitleri olduğunu da aktardı.

Kaynak: AA