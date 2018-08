Çolakbayrakdar Çifti Kurban Bayramını Vatandaşlarla Geçirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Kurban Bayramı süresince ilçe sakinlerinin evlerine konuk olup, bayramlarını kutladı.

Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ilk olarak Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik ile Afrin Şehidi Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın ailelerini ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, şehit ve gazilere minnet duyduklarını belirterek, "Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bir milletin şehitlerine ve gazilerine göstereceği en öncelikli vefa şehit yakınlarına ve gazilerine sahip çıkmaktır. Bu yüzden her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu. Çolakbayrakdar çifti, bayramın diğer günlerinde Karakoç ve Karabacak ailelerini ziyaret edip, daha sonra yalnız yaşayan Münevver Çay ve Ayni Özdemir'e misafir oldu. Ziyaretlerde özellikle çocukların gözdesi olan Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret sırasında hem ailelerin taleplerini dinledi hem de çocuklarla keyifli sohbetlere imza attı. Büyüklerin ellerini öpmeyi unutmayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın büyük bir aile olduğunu ve bu büyük ailenin her geçen gün daha güzel imkanlarla geliştiğinin vurguladı. Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Ziyaretlerimizde; vatandaşlarımızla sohbet edip, istek ve taleplerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında onların yüzündeki tebessümü ve mutluluğu görmek bizlere yetiyor. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın "ifadelerini kullandı.

Aileler ise hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Fatma Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ