Çolak: "Temiz Bir Sayfa İçin Önemli Bir Fırsat"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını(TSO) ziyaretinde konuşan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak, yeni çıkan Vergi Yapılandırma Kanunu'nun mükellefe temiz bir sayfa açmak için çok güzel imkanlar getirdiğini söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak, Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ve grup müdürleri ile birlikte, yeni çıkan Vergi Yapılandırma Kanunu hakkında bilgi vermek amacıyla Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu ziyarette kanunun getirdiği kolaylıklarla ilgili bilgi veren Mustafa Çolak, "Yeni Yapılandırma Kanunu, daha önceki Yapılandırma Kanunlarından farklı. Bu kanun daha da geliştirildi ve çok daha güzel yanları var" dedi.

"Peşin ödemede yüzde 90 faiz indirimi"

Yeni çıkan kanunun temel olarak üç tane alanı kapsadığını belirten Çolak, "Bir tanesi vergi dairesine olan borçlar. 31 Temmuz 2018 tarihine kadar kesinleşmiş alacaklarda vergi daireleri talepleri kabul ediyor. 36 aya kadar taksitlendirme imkanı var. Bu kanunun daha önemli bir boyutu ise, matrah artırımı. Bunun süresi de 31 Ağustos. Geriye dönük olarak beş yıllık süre içerisinde kanunda öngörülen asgari tutarlarda bir matrah beyan ettiğiniz zaman incelemeden muaf hale geliyorsunuz. Sizi hiç kimse rahatsız etmiyor. Bu mükellef açısından çok önemli. Ayrıca, kayıt dışı bir varlığınız varsa bunu 31 Temmuz tarihine kadar beyan edebiliyorsunuz. Öte yandan, kanunun bir önemli getirisi de yüzde 90 peşin ödeme indirimi. Yapılandırdığınız tüm borçları Eylül ayında ödediğiniz takdirde yüzde 90 oranında faiz siliniyor. Eğer Kasım ayı sonuna kadar peşin ödeme yapıldığı takdirde faizin yüzde 50'si siliniyor. Kasa eksikliklerinin beyan edilmesi, işletme kayıtlarının düzeltilmesi de kanun kapsamında. Kanun mükellefimize çok güzel imkanlar sağlıyor. Mükellefimize temiz bir sayfa açmak için çok güzel bir imkan sağlandı. Karşılıklı çözüm üretmek amacıyla buradayız. Sizlerin de katkılarınız da inşallah güzel bir Vergi Dairesi ve mükellef ilişkisini oturtturmak istiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise oda olarak yeni çıkan Yapılandırma Kanunu ile ilgili üyelerin bilgilendirilmesi hakkında gereken desteği sağlayacaklarını söyledi. - SAMSUN