Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı
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Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da arefe günü olması dolayısıyla sahiller boş kaldı.

Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı

SAMSUN - Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da arefe günü olması dolayısıyla sahiller boş kaldı.

Samsun'da hissedilen hava sıcaklıkları, nemin de etkisiyle 40 dereceyi buldu. Son zamanların en kavurucu sıcaklarının yaşandığı Samsun'da önceki günlerde tıklım tıklım olan sahiller Kurban Bayramı arefesinde boş kaldı. Az sayıda insan arafe günü denize girerek serinledi.

Serinlemek için denizi tercih eden vatandaşlar, "Kavurucu sıcaklardan dolayı evlerde duramıyoruz. Normalde bu sahiller oldukça kalabalık oluyor. Arefe günü kalabalık olmaz diye bugün denize gitme kararı almıştık. Tahminimiz de doğru çıktı. Serinlemek için denizin tadını çıkartıyoruz" dediler.

Samsun'da sahil kısmında 19 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 80 oldu. İlçelerde ise Vezirköprü 40, Havza 37, Salıpazarı 35, Ayvacık 35, Kavak 34, Ladik 34, Çarşamba ise 33 derece oldu.

Öte yandan Samsun merkezde hava sıcaklıklarının bayramın 1. günü 30 derece, 2. günü 31 derece, 3. günü 29 derece ve 4. günü ise 27 derece olması bekleniyor.

Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı
Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı
Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı
Çöl sıcaklarının yaşandığı Samsun'da sahiller boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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