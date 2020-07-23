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Çöl sıcakları bunalttı, klima aramaları 5 kat arttı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgesinde yer yer 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar vatandaşları zorlamaya başladı.

23.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:54

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgesinde yer yer 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar vatandaşları zorlamaya başladı. Sıcaktan bunalanlar ise klima arayışına düştü. Temmuz ayının başından bu yana internette yapılan 'klima' aramaları 5 kat artış gösterdi. Artan talep nedeniyle klima teslimatlarında gecikme yaşanıyor.

NASA, 2020'nin sıcak bir yıl olacağının ipuçlarını Nisan ayındaki açıklamasıyla tüm dünyaya duyurmuştu. Yapılan açıklamada 2020 yılının dünyanın en sıcak yılı olabileceği vurgulanmış ve küresel ısınmanın etkilerinin belirginleşeceği belirtilmişti. Çok geçmeden ülkemizde çöl sıcağı olarak gündeme gelen aşırı sıcaklar kendini hissettirmeye başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları bunaltmaya başladı.

Koronavirüs salgınının da etkisiyle evlerde geçirilen sürenin artışı ise vatandaşları serinlemek için klimalara yöneltti. Temmuz ayının ilk 3 haftasında internetten yapılan klima model ve fiyat aramaları 5 kat artış gösterdi. Üreticiler ise pandemi döneminde büyük ölçüde üretimi durdurduğu için taleplere yetişmekte zorlanıyor. Klima teslimat ve montajları ise haftalarca sürebilirken Daikin CEO'su Hasan Önder yaptığı açıklamada artan talebi karşılamak için keşiflerin online yapılıp 24 saatte nakliye ve kurulum garantisi verdiklerini belirtti.

"24 saat içerisinde teslimat garantisi sunmak oldukça ciddi bir operasyon kabiliyeti gerektirir"

E-ticarete yeni bir soluk getirdiklerini belirten Önder, "Türkiye'de online alışverişlerde 24 saat içerisinde teslimat garantisi sunmak oldukça ciddi bir operasyon kabiliyeti gerektirir. Biz Türkiye'nin tamamına yayılan bayi ve servis ağımız sayesinde web sitemizden yapılan klima alışverişlerinde keşif, teslimat ve montaj dahil 24 saat garantisi veriyoruz. Kullanılacağı alan için yeterli olacak klimanın seçimi için yapılan keşifleri "online keşif aracı" sayesinde temassız ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Keşif sonrasında ise klimalar doğrudan yetkili servis tarafından hijyen kurallarına uygun bir şekilde teslim edilip aynı anda montajı yapılıyor. Böylece keşif, nakliye ve montaj tek elden yürütülerek uzayan operasyon süreleri minimuma indirilmiş oluyor." dedi. - İSTANBUL

Çöl sıcakları bunalttı, klima aramaları 5 kat arttı

Kaynak: İHA

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