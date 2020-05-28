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Çöl sıcağı mağduru çiftçilere destek gündemde

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, 15-20 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani çöl sıcaklarından portakal ve zeytin bahçeleri zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları halinde tarımsal kredilerinin...

Çöl sıcağı mağduru çiftçilere destek gündemde
28.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:41

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, 15-20 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani çöl sıcaklarından portakal ve zeytin bahçeleri zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları halinde tarımsal kredilerinin ertelenebileceğini ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Antalya'da 15-20 Mayıs tarihlerinde yaşanan çöl sıcaklıklarından meyve bahçeleri zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne dilekçe ile başvurdukları takdirde arazilerinde inceleme yapılacak. Üreticinin zararının tespit edilmesi durumunda tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi gündeme gelebilecek. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Çöl sıcaklarından zarar gören üreticilerimiz başvurdukları takdirde TARSİM'den eksperler gelecek. Ağustos veya Eylül ayında gelen eksperler bahçeleri denetleyecek. Portakal ve zeytin ağacında ne kadar meyve varsa tespit edilecek. Yıl sonunda ödenecek olan TARSİM Sigorta primleri Ağustos veya Eylül ayındaki ağaçlarda bulunan meyvelerin kilo miktarı baz alınarak hesaplanacak " dedi.

Kökce, "Çiftçilerimiz daha geniş bilgiyi Ziraat Odasından veya Tarım ve Orman ilçe Müdürlüklerinden edinebilecekler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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