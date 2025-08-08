Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Çöl Gölü, aşırı sıcakların ve bilinçsiz su tüketiminin etkisine maruz kaldı. Göl, otlarla kaplanmış çatlak topraklarıyla adeta bir çöl manzarası sergiliyor. Peki, Çöl Gölü kurudu mu?

ÇÖL GÖLÜ KURUDU MU?

Erciyes Dağı eteklerinde yer alan ve geçmişte tarım alanlarına can suyu sağlayan Çöl Gölü, 3 metreye varan derinliği ve 6 kilometrekarelik genişliğiyle bölge için hayati bir kaynaktı. Ancak yıllar geçtikçe, yağışların azalması, kar sularının yetersiz kalması ve yer altı sularının tükenmesiyle birlikte göl tamamen kurudu.

Özellikle yaz aylarında kuraklığın etkisi her geçen yıl artarken, kışın Erciyes'ten gelen kar erimeleri bile artık gölü eski haline getirmeye yetmiyor. Son günlerdeki aşırı sıcaklarla birlikte sular tamamen çekildi ve zeminde derin çatlaklar oluştu. Bu durum, gölün yüzeyini adeta çöl manzarasına çevirdi. Göçmen kuşlar da artık bu alanda barınmıyor.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, gölün eski canlılığını kaybetmesinin Türkiye genelindeki kuraklık sorununu gözler önüne serdiğini belirtti. Gölün, yaklaşık 50 yıldır su sıkıntısı çektiğini aktaran İlmek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 kilometrekarelik alan kurumuş vaziyette. Erciyes karı ve yer altı suları bu büyüklükteki bir gölü beslemeye artık yetmiyor. Sanki İncesu'da değil de Arabistan'da gibisiniz; öyle bir manzara var."

GICIK TÜNELİ UMUT OLABİLİR

Başkan İlmek, bölgede kuraklığı önlemek amacıyla Gıcık Tüneli projesi kapsamında göle su getirilmesinin planlandığını ifade etti. Bu büyük çaplı projenin tamamlanması durumunda bölgedeki kuraklık sorununa çözüm olabileceğine dikkat çekti.

SU BİLİNCİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İlmek, vatandaşların su kullanımında çok daha bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Suyun en hayati ihtiyaç olduğunu anlatmamız ve her damlasına sahip çıkmamız gerekiyor."

İncesu'nun Türkiye'nin en kaliteli üzümlerini yetiştirdiğini ancak kuraklığın üzüm bağlarını dahi olumsuz etkilediğini ifade etti. Üreticiler artık karpuz ve domates gibi alternatif ürünlere yöneliyor.

Belediye, su israfını önlemek amacıyla düşük su ihtiyacı olan endemik bitkilerle ilçeyi yeşillendirmeye çalışıyor. Bu adım, hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor hem de bölge halkına kuraklığa karşı sürdürülebilir çözümler sunuyor.