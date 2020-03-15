'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler? gibi bir durum yok
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'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler? gibi bir durum yok

'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler?

15.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:44
'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler? gibi bir durum yok

'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler? gibi bir durum yok

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika'dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasını değerlendirdi. Çöl çekirgesi sürüsünün Türkiye'ye gelebileceğini düşünmediğini belirten Sevgili, "Geliyorlar bizi yok edecekler? gibi bir durum yok. Ülkemizde var olan tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" dedi.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika'nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak'ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti. Çöl çekirgelerinin 3 yıl önce yoğun şekilde görüldüğünü, 1 kilometrekare alanda 150 milyon kadar çekirgenin olabildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Sevgili, 'Bunlara çöl çekirgesi deniyor. Bunlar birbirleriyle çok yakın temas halinde oldukları zaman bulundukları alanda bitkileri hızla bitirip, toplu bir şekilde daha başka bölgelere göç etme durumuna geçiyorlar. İndikleri her alandaki bitkilerle beslenip, onları yok edip, o alanda çiftleşip üreyip tekrar başka bir alana gidiyorlar. Tarım alanları için çok büyük sıkıntı oluşturuyorlar. Kıtlık oluşturuyor. 2020'de bu dönemde görülen bu çekirgeler özellikle Doğu Afrika'yı, Arabistan'ın bazı kısımlarını, Kuveyt, Sudan, Yemen, Pakistan gibi alanlarda çok büyük sorunlar yaşattı' dedi.

'AŞIRI ÜREDİKLERİNDE ZARARLAR VERİYOR'

'Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi " sorusunun akla geldiğini belirten Prof. Dr. Sevgili, 'Zaman zaman tarihte gelmişler, fakat oradaki türler açısından çok büyük tehlike olduğunu düşünmüyorum. Çöl çekirgesinden farklı olarak bizim ülkemizde yaşayan bazı çekirge türleri var. Bunlar bizim ülkemizde zaman zaman çok aşırı ürediklerinde lokalde olsa bazı zararlar veriyor. Geçen ve önceki sene Şanlıurfa'nın değişik bölgelerinde bazı çekirge türleri lokal alanlarda ciddi zararlara neden oldu. Çöl çekirgesi Türkiye'ye gelir mi' Türkiye'ye gelebileceklerini düşünmüyorum. Daha çok üreme, dolanım alanları Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Arabistan'ın güney kesimlerinde daha çok hareket halindeler ve üreme alanları o bölgeler. Ama rüzgar ve başka etkenler, küresel ısınma, iklim değişimleri nedeniyle Türkiye'yi etkilerse, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yerleri etkileyebilir? diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE TEHDİT EDİCİ TÜRLER VAR'

Çöl çekirgelerinin Türkiye'ye gelmeleri halinde toprağa bırakacakları yumurtalarının da önemli olduğunu, yine de çiftçilerin bu konuda uyarılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hasan Sevgili, 'Bunlar yumurtalarını belli tipteki toprak yapısına, çöl karakterinde olan bölgelere daha çok bıraktıkları için uygun toprak yapısı ve iklim koşulları da lazım. Çekirge yumurta bırakabilir, ama yumurtadan yavruları çıkamayabilir. O nedenle dikkate alıp izlemek, çiftçileri uyarmak lazım. 'Geliyorlar bizi yok edecekler' gibi bir durum yok. Dikkat etmemiz gereken husus bizim kendi ülkemizde var olan bazı potansiyel tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor? ifadelerini kullandı.

'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler? gibi bir durum yok

Kaynak: DHA

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'Çöl çekirgesi' açıklaması: Geliyorlar bizi yok edecekler? gibi bir durum yok

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