Çöküntü Bölgesinden 5 Yıldızlı Turizm Merkezine

Bursa'nın en güzel sahillerinden Gemlik Karacaali'de yıllardır atıl durumdaki kamp, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm ve sosyal tesise dönüştürüldü. 52 odası bulunan ve 180 kişiye hizmet verecek tesisin 3,1 milyon liraya yenilenmesiyle bölgenin çehresi de değişti. Başkan Recep Altepe, Büyükşehir'in tüm sosyal tesisleri ile Türkiye'ye örnek olduğunu, Bursa'nın deniz turizminden daha fazla pay alması için tüm sahil şeridine nitelikli projeler uyguladıklarını ifade etti.



Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Karacaali'ye de ayrıcalıklı bir konaklama tesisi kazandırdı. Eskiden Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından kullanılan ve son yıllarda atıl halde kalan Karacaali kamp alanı, konaklama birimleri, sosyal tesisi, sahil ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Gemlik ve Bursa'ya değer katan bir tesise dönüştü.



Bursa'nın gerçek anlamda bir sahil kenti olması için 115 kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Narlı tesislerinin ardından sahil şeridindeki ikinci konaklama tesisini de Karacaali'ye kazandırdı. Gemlik Karacaali'de uzun yıllar Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından kullanılan ve bir süredir de atıl halde bekleyen kamp alanı modern bir tesise dönüştürüldü. Gemlik Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi'nden alınan yaklaşık 12 bin metrekarelik alana kurulan kamp, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilendi. Mevcut binaların bakım, onarımın ve yenileme işlemi yapılırken, Karacaali'ye 52 odalı ve 180 kişiye hizmet verebilecek modern bir tesis kazandırılmış oldu.



Ayrıcalıklı bir tatil



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tesislerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur içinde ayrıcalıklı bir tatil yapması için gerekli her çalışmanın yapıldığını söyledi. Mezbelelik haldeki tesislerin bölgeye yeniden kazandırılması çalışmalarına 1,5 yıl önce başladıklarını hatırlatan Başkan Altepe, "Alanın üniversiteden bize geçmesine Gemlik Belediyesi aracılık etti. Belediyemizin tüm birimleriyle burada çalıştık. Mevcut binalar modernize edildi. Kısa dönem tatil imkanları sunan güzel bir yapı oldu. 52 odası bulunan, 180 kişiye hizmet edebilecek güzel bir tesis oldu. Çocuk oyun alanları, mescit ve kafeterya tamamlandı, sahile tesiste kalanların kullanımı için 100 şezlong yerleştirildi. 2-3-4 ve 5 kişilik odalardan oluşan tesis yarım pansiyon olarak hizmet verecek. Tefrişatı BURFAŞ tarafından yapılan tesisler için yaklaşık 3.1 milyon TL harcandı. Gemlik'e, Karacaali'yi hayırlı olsun" dedi.



3 yılda 200 milyonluk yatırım



Bursa'nın tarımda, ticarette, sanayide ve turizmde gelişmesi için merkezin yanı sıra tüm ilçelerde yoğun bir çalışma olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, Gemlik ilçesinde hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Gemlik'in sadece altyapısına 126 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Altepe, "Manastır'dan üniversiteye kadar tüm kordon yeniden düzenleniyor. Gemlik meydanı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Arıtma tesisi inşaatı, tarihi eser restorasyonları, çevre düzenleme çalışmaları ve spor tesisleri ile 2014 - 2017 arasında Gemlik'e yaptığımız yatırım 200 milyon lirayı aştı. Daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.



Artık Bursalılar Gemlik'e geliyor



Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, yapılan her yatırımın bölgeyi güzelleştirdiğini ve Gemlik'in marka değerini artırdığını söyledi. Birkaç yıl öncesine kadar gelen misafirlerini ağırlayacak, yemek yedirecek bir tesis olmadığı için Gemliklilerin Bursa'ya gitmek zorunda kaldığını hatırlatan Yılmaz, "Önce Atatepe, ardından Narlı ve şimdi de Karacaali tesisleri ile artık Bursalılar misafirlerini ağırlamak için Gemlik'e geliyor. Yıllardır boş durmuş. hiçbir yatırım olmamış. güvenlik sorunları bile yaşanan bu kamp alanı Büyükşehir Belediyemizin yatırımıyla bölgeye değer kattı.



Uzun yıllar denizlere sırtını dönmüş olan Bursa'nın, bu yatırımlarla deniz şehri olduğu ortaya çıktı. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere çaba sarf eden, gayret eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Karacaali tesisleri kurdele kesilerek hizmete açılırken, Başkan Altepe ve beraberindekiler odalardan sahile kadar tüm tesisi gezdi.



Tesislerde konaklama kişi başı yarım pansiyon 130 lira olacak. Sosyal kartı olanlara, hafta içi ve 3 günden daha fazla kalanlara ise yüzde 10 ile yüzde 20 arasında indirim sağlanacak. Tesislerde ücretsiz indirim hizmeti de verilecek. Rezervasyon için vatandaşların 4449444 numuralı Burfaş hattını aramaları istendi. Tesisteki odaların ise 2,3,4,6 kişilik olduğu öğrenildi. - BURSA