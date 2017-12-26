Çoksev, Tedavi Gören Çocuklar ve Aileleri ile Yeni Yılı Kutladı

Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi konuşmasında şunları söyledi; "Çocukluk çağı kanserlerinin % 70'i tamamen iyileşebilmektedir. Bunun için erken tanı, çok disiplinli (kemoterapi, radyoterapi, cerrahi vd.) bir yaklaşımla hızlı, uygun ve güncel tedaviler uygulanmalıdır. Bu çocuklarımızın uzun ve zorlu tedavi süreçlerinde, mutluluklar yaratan, yaşama bağlılıklarını artıran moral desteği de çok önemlidir.

ÇOKSEV acil tanı ve tedavi için yeterli olanakları olmayan çocuklara maddi destekte bulunmayı, tedavi ve izlem sırasında çocuklara ve ailelerine manevi destekte bulunmayı, çocukluk kanserleri hakkında toplumu bilinçlendirmeyi amaçlar.



Güncel tıbbi tedavi ve duyarlı kişi ve kuruluşların maddi ve manevi desteğiyle çocuklarımızda elde edilen başarı gittikçe artacaktır."



Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rejin Kebudi konuşmasına şu ifadeleri ekledi; "Çocuklarımızın bu yıl "Yeni Yıl Kutlaması"na sponsor olan Fleetcorp A.Ş. ye, Sayın Hande Akçay'a; ayrıca Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği gönüllü annelerine, hayırsever dostlarımıza, bize destek olan, değerli sanatçılarımıza, değerli basın mensuplarına, özveriyle çalışan sağlık ekibimize şahsım, yönetim kurulumuz ve çocuklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum."