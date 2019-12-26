ÇOKSEV'den onkoloji hastası çocuklara yılbaşı kutlaması

26.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:22

Organizasyon, kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için moral kaynağı oldu.

Çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 75'i erken tanı, çok disiplinli (kemoterapi, radyoterapi, cerrahi v.b) bir yaklaşımla hızla, uygun, güncel tedaviler uygulanarak iyileştirilebiliyor. Ancak çocukların bu uzun ve zorlu tedavi süreçlerinde, mutluluklar yaratan, yaşama bağlılıklarını artıran moral destekler de oldukça önem taşıyor. Bu doğrultuda çocuklara moral verecek ve onları mutlu edecek çeşitli organizasyonlar düzenleyen Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği (ÇOKSEV) 26 Aralık 2019'da İstanbul Gönen Otel'de 'Yeni Yıl Kutlaması' organize etti.

Yılbaşı kutlamasına katılan çocuklar palyaço ve sihirbazlık gösterileriyle doyasıya eğlenip, canlı müzik eşliğinde dans ettiler.

Güncel tıbbi tedavi ve duyarlı kişi ve kuruluşların maddi ve manevi desteğiyle çocukların iyileşmelerinde elde edilen başarının git gide artacağına inanan ÇOKSEV Derneği Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi: "Çocuklarımızı hemen hemen her özel günde mutlu etmeye çalışıyoruz. Yeni yılın gelişini kutlamak için yaptığımız bu organizasyonda da çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek istedik. Çünkü yeni yılın her zaman sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz, bu temenniler çocuklarımızın yanı sıra aileleri için de bir umut ışığı oluyor. Çünkü bu süreci çocuklarımızla birlikte aileleri de yaşıyor. Bizler tedaviyi çok iyi yapmakla birlikte onların ruhen de mutlu olmalarını sağlamak durumundayız. Umuyoruz ki yeni yıl tüm çocuklarımıza sağlık ve mutluluk getirsin." şeklinde konuştu.

2018'de Amerikan Klinik Onkoloji Derneği tarafından verilen Uluslararası Onkoljide Kadın Lider ve Mentor Ödülü'nü alan ÇOKSEV Deneği Başkanı Prof. Dr. Kebudi: "Çocuklarımıza "Yeni Yıl Kutlaması" için mekânlarını tüm olanakları ile açan Sevil & Zafer Gönen'e, Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği gönüllü annelerine, hediyeleriyle katkıda bulunan Rotary 2420 Bölge Eşlerine, hayırsever dostlarımıza, bize destek olan, değerli sanatçılarımıza, değerli basın mensuplarına, özveriyle çalışan sağlık ekibimize şahsım, yönetim kurulumuz ve çocuklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Öğle yemeği sonrası ÇOKSEV tarafından hazırlanan hediyeler takip ve tedavi gören çocuklara dağıtıldı.

Acil tanı ve tedavi için yeterli olanakları olmayan çocuklara maddi destekte bulunmayı, tedavi ve izlem sırasında çocuklara ve ailelerine manevi destekte bulunmayı amaçlayan ÇOKSEV, çocukluk kanserleri hakkında toplumu bilinçlendirmeyi de hedefliyor.

Kaynak: Bültenler