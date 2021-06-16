Sivas'ta çökmeyle oluşan 22 metrelik çukur, 110 kamyon taşla kapatıldı

SİVAS'ta, zemin etüt çalışmalarının ardından çökmeyle oluşan 22 metre derinliğindeki çukur, 110 kamyon taşla doldurulup kapatıldı.

SİVAS'ta, zemin etüt çalışmalarının ardından çökmeyle oluşan 22 metre derinliğindeki çukur, 110 kamyon taşla doldurulup kapatıldı.

Olay, 14 Haziran günü saat 19.30 sıralarında, Dedebalı Mahallesi 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sivas Belediyesi'nce önceden planlanan köprü projesi zemin etüdü çalışmalarında, altında boşluk olduğu tespit edilen yolda, alınan önlemlerin ardından çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolda yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 22 metre derinliğinde çukur oluştu. Bunun üzerine sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Önceden alınan tedbirle bölgede can kaybı ve yaralanma olmazken, belediye ekipleri, kontrollü olarak göçük sonrası oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı. Ekipler, 2 gün boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çukurun bulunduğu yere, kamyonlarla taş ocaklarından büyük kayalar ve taşlar getirildi. 110 kamyon taş, kepçeyle doldurulurken, çukur kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı