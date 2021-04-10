Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı - Vinçlerle binayı destekleme çalışması
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Yıkılma tehlikesi altındaki bina Vinçlerle binayı destekleme çalışması ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının yıkılması...
Yıkılma tehlikesi altındaki bina
Vinçlerle binayı destekleme çalışması ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz