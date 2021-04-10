Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3)
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Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3)

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Olay yerindeki iş makineleri Yıkılma tehlikesi altındaki bina Sokak başında alınan önlem ve bariyerler Vatandaşların beklemesi Yıkılma tehlikesi altındaki bina ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında...

Olay yerindeki iş makineleri

Yıkılma tehlikesi altındaki bina

Sokak başında alınan önlem ve bariyerler

Vatandaşların beklemesi

Yıkılma tehlikesi altındaki bina ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. (3)

Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3)
Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3)
Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3)
Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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