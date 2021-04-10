Çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı (3)
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Olay yerindeki iş makineleri Yıkılma tehlikesi altındaki bina Sokak başında alınan önlem ve bariyerler Vatandaşların beklemesi Yıkılma tehlikesi altındaki bina ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında...
Olay yerindeki iş makineleri
Yıkılma tehlikesi altındaki bina
Sokak başında alınan önlem ve bariyerler
Vatandaşların beklemesi
Yıkılma tehlikesi altındaki bina ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz