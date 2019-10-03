Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi//fotoğraflar

Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi
Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti'nin çekirdek oyu yüzde 30'un altına düştü
6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları
Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu
Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin