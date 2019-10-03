Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi//fotoğraflar

Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi//fotoğraflar

03.10.2019 01:56
Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi//fotoğraflar
Kaynak: DHA
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