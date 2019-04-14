Çökme Tehlikesi Bulunan Bina Boşaltıldı (2)

BİNA YIKILDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zemininde market, üstünde ise iki kat bulunan ve çökme tehlikesi olduğu için tahliye edilen bina, gece saatlerinde çevre güvenliği alınarak Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince polis gözetiminde yıkıldı.

Kaynak: DHA